Россияне из гранатометов обстреляли украинские позиции под Невельским, Водяным и Авдеевкой

29 декабря, 2020, 13:39

По состоянию на 12.00, зафиксировано 3 обстрела на Донецком направлении из подствольного и станкового гранатометов

Об этом рассказала пресс-секретарь Юлия Шевченко на брифинге министерства обороны.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня на Донецком направлении. Так, с подствольного гранатомета враг совершил по одному выстрелу в направлении позиций украинских воинов неподалеку населенных пунктов Невельское и Авдеевка, а вблизи Водяного открыл огонь из автоматического станкового гранатомета", - отметила пресс-секретарь.

Украинские подразделения не открывали огонь. Потерь в рядах украинских защитников от утренних обстрелов нет.

В понедельник, 28 декабря, российские войска в зоне проведения операции объединенных сил 13 раз нарушили режим прекращения огня

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо