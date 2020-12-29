Россияне в зоне ООС 13 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный

29 декабря, 2020, 08:00

В понедельник, 28 декабря, российские войска в зоне проведения операции объединенных сил 13 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе населенного пункта Водяное на Приазовье захватчики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120-мм и гранатометов различных систем. Для корректировки огня оккупанты применили беспилотник, который после пересечения линии разграничения обезвредили Объединенные силы.

У Южного россияне стреляли из запрещенных минометов калибра 82-мм, а также применили крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Марьинки и Авдеевки оккупанты несколько раз стреляли из гранатометов различных систем, рядом с Светлодарском применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, вблизи Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Чермалыка враг применил стрелковое оружие. В результате вражеского огня один украинский военный получил ранение, он госпитализирован.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня россиянами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb