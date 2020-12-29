"Испугался сквозняка больше, чем COVID-19": Супрун высадили из такси по просьбе немного открыть окно

29 декабря, 2020, 11:48

Эксминистр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что ее с мужем высадили из такси после просьбы открыть окно

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, они попросили водителя открыть заднее окно на два сантиметра, так как в такси есть риск заболеть коронавирус в случае, если салон плохо проветривается.

"Исходя из этой информации мы с Марком каждый раз, как заказываем такси, просим водителей немного открыть хотя бы одно окно. Сегодня поступили так же - попросили опустить стекло на одном окне на 2 сантиметра ниже. Но водитель сказал, что не хочет этого делать из-за того образующийся сквозняк. А он боится заболеть. Тогда мы сказали ему, что от сквозняка не передаются опасные возбудители болезней, в отличие от душного воздуха. Пробовали рассказать об исследовании. Но он не захотел нас слышать. Зато предложил выйти на полпути из авто. водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19 ", - написала эксминистр.

Она добавила, что другой водитель "спокойно открыл окно и довез до пункта назначения".