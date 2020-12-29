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"В связи с модернизацией": доступ к Единому реестру э-деклараций могут ограничить, - НАПК


фото: reuters
Доступ к Единому реестру э-деклараций в Украине могут частично ограничить из-за модернизации реестра

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции в Telegram .

"В связи с модернизацией до конца 2020 года может быть частично ограниченный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций)", - говорится в сообщении.

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Декларантов призвали не волноваться в случае выявления ошибок в работе реестра.

"Полноценный переход на обновленную версию реестра требует определенного времени, и после его завершения весь функционал и представленные документы будут восстановлены. В обновленном реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца", - отметили в НАПК.

  • Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
  • Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал главу КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .
  • Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
  • 4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.

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