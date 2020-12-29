"Контракт, который невозможно выполнить": эксперт о трех Ан-178 для армии. ОБНОВЛЕНО

29 декабря, 2020, 15:10

По словам эксперта, "Антонов" заставляют построить три самолета в минимальной комплектации, а деньги предприятие должно найти самостоятельно

Об этом заявил военный эксперт и обозреватель, автор и владелец Defence Blog Дилан Малясов в Facebook.

"Офис президента распространил анонс и пресс-релиз о контракте на новые Ан-178, но в реальности оказалось, что президент снова выступил в роли свадебного генерала и никакого твердого контракта нет, а подписан лишь некий меморандум (наверное уже тысячный меморандум) плана действий, в котором указано о дальнейшем продолжении работ по закупке трех новых Ан-178 ", - отметил Малясов.

Он отметил, что в новом "меморандуме о контракте" военные урезали стоимость бортов, что привело к обнулению по комплектации.

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"То есть самолеты будут представлять из себя обычные транспортники с расширенным функционалом вместо продвинутой военно-транспортной версии с дополнительным специальным оборудованием для транспортировки и десантирования грузов, навигации, систем автоматического выхода на заданные точки десантирования и обеспечения штурмовых операций в темное время суток. Ни о каком аналоге C-390 (военный транспортник от бразильского концерна Embraer, - ред.) или С-130J (транспортник США от Lockheed Martin, - ред.) даже речи не идет", - пояснил эксперт.

По словам специалиста, военные заявили, что у них нет денег, но "Антонов" заставляют дать три новых борта в минимальной комплектации по меморандуму по контракту за который они не знают, когда рассчитаются и под который будут взяты кредитные деньги под госгарантии, что в свою очередь обеспечиваться имуществом самого предприятия. Малясов заметил, что в рамках реформы концерна "Укроборонпром" в ближайшее время будет передано в новое авиационное предприятие, которое будет на его базе.

ОБНОВЛЕНО

Позже эксперт заявил, что на "Антону" такие подтвердили наличие контракта на три самолета Ан-178 для армии

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