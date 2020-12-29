"Гибридное оружие против Украины": Кулеба о российской вакцине от коронавируса "Спутник V"

29 декабря, 2020, 14:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса гибридным оружием

Об этом Кулеба заявил в интервью газете "День" .

"Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцины" , - сказал министр.

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По словам Кулебы, в вопросе COVID-вакцины существует также еще одно измерение.

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Это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины ", - заметит он.

Первой страной, куда Россия поставила "Спутник V", стала Беларусь , затем - Венесуэла. Также российскую вакцину закупила КНДР и Венгрия .

В свою очередь, как заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX

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