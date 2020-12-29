"Это не увольнение, это не прекращение полномочий": Вениславский об отстранении Тупицкого

29 декабря, 2020, 20:05

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский прокомментировал отстранение Владимиром Зеленским председателя КС Александра Тупицкого от исполнения обязанностей

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

Комментируя отстранение Александра Тупицкого заместитель главы ОПУ Смирнов отметил, что ходатайство было направлено во исполнение ст. 154 УПК, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает президент.

"Никаких оговорок о возможности его рассмотрения и принятия соответствующих решений нами не было установлено", - заявил чиновник Офиса президента.

Председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия объяснил, что председателю КСУ сообщено о подозрении от Офиса генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

По мнению специалистов в области конституционного права, ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном суде не определяют особой процедуры такого процессуального действия, каким является отстранение судьи КСУ от выполнения должностных обязанностей, заметил представитель Президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский.

"Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент Украины во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы. В соответствии со статьей 154 лицо, назначенное на должность президентом Украины может быть на время досудебного расследования, на срок до двух месяцев, временно отстранено от своей должности. То есть Президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца", - отметил Вениславский.

Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного суда сроком на два месяца

9 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца

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