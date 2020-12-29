"Дело ПриватБанка движется в правильном направлении": Венедиктова про информацию СМИ о неподписании подозрений
29 декабря, 2020, 15:56
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала информацию СМИ о неподписании ею подозрений в деле ПриватБанка
Об этом она написала в Facebook.
Венедиктова прокомментировала новость на ЭП, где со ссылкой на источник в НАБУ, говорилось, что она две недели не подписывает подозрения по делу.
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"Этот источник или манипулятор, или лжец. Я не вправе открывать тайну следствия, но в общих чертах могу успокоить общество - все необходимые шаги сделаны, приняты процессуальные решения, дело начало двигаться в нужном русле", - отметила Венедиктова
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что намерена активизировать дела группы "Приват"
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