"Дело ПриватБанка движется в правильном направлении": Венедиктова про информацию СМИ о неподписании подозрений

29 декабря, 2020, 15:56

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала информацию СМИ о неподписании ею подозрений в деле ПриватБанка

Об этом она написала в Facebook.

Венедиктова прокомментировала новость на ЭП, где со ссылкой на источник в НАБУ, говорилось, что она две недели не подписывает подозрения по делу.

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"Этот источник или манипулятор, или лжец. Я не вправе открывать тайну следствия, но в общих чертах могу успокоить общество - все необходимые шаги сделаны, приняты процессуальные решения, дело начало двигаться в нужном русле", - отметила Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что намерена активизировать дела группы "Приват"