Проезд в киевских маршрутках может подорожать до 10-12 грн, - секретарь горсовета
Об этом заявил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ .
"Первый квартал мы точно не говорим о повышении цен в общественном городском транспорте", - добавил он.
В то же время он отметил, что ряд компаний, которые занимаются перевозкой в маршрутных такси, сообщили, что в течение первого квартала рассматривают вопрос повышения стоимости проезда.
"Окончательное решение еще не принято, вместе с тем звучат разные цифры - от 10 до 12 гривен. Объясняется со стороны перевозчиков довольно просто - первое, реально есть уменьшение пассажиропотока по этим маршрутам, второе - с января увеличивается минимальная заработная плата, соответственно это скажется на стоимости проезда ", - рассказал Бондаренко.
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