Проезд в киевских маршрутках может подорожать до 10-12 грн, - секретарь горсовета

29 декабря, 2020, 14:55

В первом квартале следующего года могут вырасти цены в маршрутках Киева

Об этом заявил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ .

"Первый квартал мы точно не говорим о повышении цен в общественном городском транспорте", - добавил он.

В то же время он отметил, что ряд компаний, которые занимаются перевозкой в маршрутных такси, сообщили, что в течение первого квартала рассматривают вопрос повышения стоимости проезда.