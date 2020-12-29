Президент РФ, который покается за преступления перед Украиной, откроет новую страницу отношений между государствами, - Кулеба

29 декабря, 2020, 12:51

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что тот президент России, который покается за преступления его государства против Украины, перезагрузит отношения между странами

Об этом Кулеба заявил в интервью газете "День" .

Дипломат отметил, что Россия - это травма Украины, потому что с РФ связан плохой исторический опыт независимой Украины.

Он добавил, что украинское общество не попытается спокойно ответить на вопрос, а как вообще нам жить с таким соседом, наши позиции будут оставаться ослабленными, потому что тактическая цель - это завершить войну с Россией и вернуть мир в Украине.

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"Я не хочу, кстати, чтобы Россия сама сделала это. Потому что она сама может это сделать только на своих условиях. Я хочу, чтобы Украина здесь занимала лидирующую позицию. Но даже после прекращения войны Россия не станет белой и пушистой. Поэтому нужно понимать, как нам жить с Российской Федерацией, с такой, какая она есть, с теми установками идеологическими, которые у нее есть ... Мы можем бесконечно "мочить" друг друга, это соответствует украинским политическим и общественным традициям, но выигрывать от этого не Украина. Выигрывать от этого и погони друг за другом будет только РФ ", - считает Кулеба.

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Комментируя свое заявление, что наступит момент, когда российский президент приедет в Украину и склонит голову перед монументом героям АТО или ООС, дипломат отметил, что такой визит обязательно будет.

"Это цель: что президент России, который покается за преступления его государства против Украины, откроет новую страницу отношений между нашими странами", - убежден Кулеба.

По его словам, одна из стратегических задач - это разъединение в сознании западных партнеров России и Украины на всех уровнях.

"Это две отдельные страны с разными траекториями. Достаточно, чтобы они друг в друга не стреляли. Это действительно цель. А всем должно быть очевидно, что мы разошлись и двигаемся по разным траекториям развития, несмотря на соседство и определенные исторические связи", - подытожил Кулеба.