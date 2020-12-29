Премьер Албании требует извинений от посольства РФ за идею вакцинации албанцев "Спутник V"

29 декабря, 2020, 20:29

Премьер-министр Албании Эди Рама требует извинений от посольства РФ в Тиране, которое предложило стране воспользоваться российской вакциной "Спутник V" от коронавируса

Об этом сообщает BalkanInsight .

Рама назвал такое предложение от российского посольства "неуместной провокацией" и требует извинений от дипмиссии.

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Отмечается, что в понедельник спикер Рамы, Эндри Фуга, пожаловался в соцсети президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что страны Западных Балкан остались "в одиночестве" во время кампании по вакцинации против коронавируса.

В ответ российское посольство предложило Албании начать использовать российскую вакцину "Спутник V".

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