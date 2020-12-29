Подоляк: освобождение пленных и допуск Красного Креста в ОРДЛО зависит только от России

29 декабря, 2020, 16:14

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что только от России зависит, состоится ли освобождение пленных и будет ли допущена в ОРДЛО организация Красного Креста

Так советник председателя ОПУ Михаил Подоляк публично ответил на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, передает Укринформ.

По словам Подоляка, для выполнения договоренностей "Нормандии" с декабря 2019-го года по гуманитарным вопросам не нужны никакие дополнительные или специальные политические шаги от Украины. Он отметил, что нужно только несколько простых решений именно со стороны России, комментируя высказывания пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о политической воле Президента Владимира Зеленского.

"Безусловно, классическую русскую пропаганду никто не отменял и Песков абсолютно предсказуем в своих словах", - заявил он.

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Советник главы ОП напомнил, что среди договоренностей, достигнутых на саммите в Париже, в первом же пункте говорилось о неотложных мерах по стабилизации ситуации на Донбассе, в частности - об освобождении всех удерживаемых лиц, и допуске представителей Красного Креста.

"Чтобы выполнить это обещание гуманитарного характера, не нужны никакие дополнительные или специальные политические шаги от Украины, это не вопрос политической воли со чьей-либо стороны. Чтобы допустить представителей Красного Креста и освободить людей, нужно всего лишь несколько простых решений - именно со стороны России. Однако, это не выполнено", - подчеркнул Подоляк.

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