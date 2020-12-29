Подоляк: освобождение пленных и допуск Красного Креста в ОРДЛО зависит только от России
Так советник председателя ОПУ Михаил Подоляк публично ответил на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, передает Укринформ.
По словам Подоляка, для выполнения договоренностей "Нормандии" с декабря 2019-го года по гуманитарным вопросам не нужны никакие дополнительные или специальные политические шаги от Украины. Он отметил, что нужно только несколько простых решений именно со стороны России, комментируя высказывания пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о политической воле Президента Владимира Зеленского.
"Безусловно, классическую русскую пропаганду никто не отменял и Песков абсолютно предсказуем в своих словах", - заявил он.
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Советник главы ОП напомнил, что среди договоренностей, достигнутых на саммите в Париже, в первом же пункте говорилось о неотложных мерах по стабилизации ситуации на Донбассе, в частности - об освобождении всех удерживаемых лиц, и допуске представителей Красного Креста.
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