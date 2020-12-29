Пентагон и бюджетное управление Белого дома создают препятствия для трансфера власти, - Байден

29 декабря, 2020, 08:53

Избранный президент США Джо Байден заявил, что руководство Пентагона, а также бюджетное управление Белого дома препятствуют передаче власти новой администрации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы столкнулись с препятствиями, которые создает политическое руководство министерства обороны и управление вопросами менеджмента и бюджета. Мы просто не получаем всей информации по ключевым вопросам национальной безопасности", - сказал он.

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Новоизбранный президент США считает, администрация Трампа нанесла ущерб государственным учреждениям.

"Многие из них были лишены персонала, возможностей и морального духа", - добавил Байден.