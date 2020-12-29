 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПентагон и бюджетное управление Белого дома создают препятствия для трансфера власти, - Байден

Пентагон и бюджетное управление Белого дома создают препятствия для трансфера власти, - Байден

Избранный президент США Джо Байден заявил, что руководство Пентагона, а также бюджетное управление Белого дома препятствуют передаче власти новой администрации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы столкнулись с препятствиями, которые создает политическое руководство министерства обороны и управление вопросами менеджмента и бюджета. Мы просто не получаем всей информации по ключевым вопросам национальной безопасности", - сказал он.

Читайте также: Трамп назвал Байдена фейковым президентом, а выборы в США - хуже, чем в Афганистане

Новоизбранный президент США считает, администрация Трампа нанесла ущерб государственным учреждениям.

"Многие из них были лишены персонала, возможностей и морального духа", - добавил Байден.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 декабря, 2020 вторник

28 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать