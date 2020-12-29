Пентагон и бюджетное управление Белого дома создают препятствия для трансфера власти, - Байден
29 декабря, 2020, 08:53
Избранный президент США Джо Байден заявил, что руководство Пентагона, а также бюджетное управление Белого дома препятствуют передаче власти новой администрации
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .
"Мы столкнулись с препятствиями, которые создает политическое руководство министерства обороны и управление вопросами менеджмента и бюджета. Мы просто не получаем всей информации по ключевым вопросам национальной безопасности", - сказал он.
Читайте также: Трамп назвал Байдена фейковым президентом, а выборы в США - хуже, чем в Афганистане
Новоизбранный президент США считает, администрация Трампа нанесла ущерб государственным учреждениям.
"Многие из них были лишены персонала, возможностей и морального духа", - добавил Байден.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb