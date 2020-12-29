Оккупанты продолжают наращивать боевую готовность на Донбассе, - разведка

29 декабря, 2020, 14:21

Россия наращивает боевую готовность оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории Украины на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что командование ВС РФ продолжает наращивать боевую готовность оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, на прошлой неделе оккупанты завершили этап слаживания отделений, экипажей боевых машин и артиллерийских расчетов соединений и частей первого и второго армейских корпусов. При этом, отрабатывались вопросы передвижения боевой техники в походных колоннах с развертыванием для наступления в боевые порядки со стрельбой по мишеням из дальних расстояний.

В Минобороны также сообщили, что в ходе указанных мероприятий для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии противник применял беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

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