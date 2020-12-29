Нижняя палата Конгресса США преодолела вето Трампа по оборонному бюджета за счет Украины и санкциями против РФ

29 декабря, 2020, 07:32

Палата представителей Конгресса США вновь приняла проект военного бюджета на 2021 год, преодолев таким образом вето президента Дональда Трампа

Об этом говорится на сайте Палаты представителей.

За преодоление президентского вето проголосовали более двух третей членов Палаты представителей. Далее по законопроекту должен определиться Сенат.

Для преодоления вето президента в каждой из палат требуется две трети голосов. Ранее обе палаты уже одобрили оборонный бюджет, но 23 декабря Трамп ветировал его .

Законопроект предусматривает, в частности военную помощь Украине и санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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