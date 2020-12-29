Новая почта обнародовала график работы на новогодние праздники

29 декабря, 2020, 12:22

В Новый год, 31 декабря, отделение Новой почты будут работать по сокращенному графику, а с 1 по 7 января будут закрыты

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.

Согласно сообщению, 31 декабря отделения и адресная доставка будут работать по сокращенному графику работы до 15:00, 17:00 или 18:00 в зависимости от отделения.

С 1 по 7 января отделения и адресная доставка работать не будут. Начиная с 8 января и в остальные межпраздничные дни Новая почта работает в обычном режиме.

Компания также обнародовала подробный расклад графика работы каждого отделения.

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