Не знал, когда распался СССР, - футболист "Динамо" рассказал за что ему стыдно

29 декабря, 2020, 17:35

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко признался, что ему было стыдно, потому что он не знал, когда распался СССР

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "ОтДушиВДушу".

Также Миколенко признался, что не до конца знает, что случилось с Чернобыльской АЭС.

"Мне стыдно было, что я не знал, когда распался Советский Союз. Сейчас уже знаю - в 1991 году. А в 1986 был Чернобыль. Вот эти все события, связанные с Чернобылем. Что-то там с реактором, да? Я не помню. Не могу точно сказать. Сейчас скажу какую-то х*рню, а потом скажут, что я неправильно сказал. Там что-то взорвалось", - сказал футболист.

В этом сезоне Виталий Миколенко провел 17 матчей и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 13 млн евро.