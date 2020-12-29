Не знал, когда распался СССР, - футболист "Динамо" рассказал за что ему стыдно
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "ОтДушиВДушу".
Также Миколенко признался, что не до конца знает, что случилось с Чернобыльской АЭС.
"Мне стыдно было, что я не знал, когда распался Советский Союз. Сейчас уже знаю - в 1991 году. А в 1986 был Чернобыль. Вот эти все события, связанные с Чернобылем. Что-то там с реактором, да? Я не помню. Не могу точно сказать. Сейчас скажу какую-то х*рню, а потом скажут, что я неправильно сказал. Там что-то взорвалось", - сказал футболист.
В этом сезоне Виталий Миколенко провел 17 матчей и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 13 млн евро.
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