Не Пакьяо: американский боец объяснил, почему Ломаченко никогда не станет легендой бокса

29 декабря, 2020, 17:15

Американец Райан Грасия завил, что украинец Василий Ломаченко не будет легендой бокса, поскольку оказался неспособен двигаться вверх по категориям

Об этом Гарсия заявил в интервью YouTube-каналу Bud Crawford Beats Easy Route Spence.

По словам американца, который также выступает в легком весе (до 61,2 кг) и не потерпел ни одного поражения, Василий Ломаченко не станет легендой бокса, поскольку оказался неспособен далеко продвинуться вверх по категориям.

"Конечно, Лома хороший, но в легком весе у него нет скорости и взрывной работы. Он мог контролировать соперников в своей категории - полулегком и втором полулегком. Ломаченко - не Мэнни Пакьяо, который мог справляться в этом весе. Чтобы двигаться по весовым категориям, ты должен быть легендой. Конечно, можно вспомнить еще Канело, который показывает свое доминирование", - сказал Гарсия.

Филиппинец Мэнни Пакьяо становился чемпионом мира в восьми весовых категориях, мексиканец Сауль Альварес - в четырех.

Василий Ломаченко, кроме легкого веса был чемпионом мира в категориях до 57,2 кг и 59 кг.

Украинец потерял титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против американца Теофимо Лопеса.

Напомним, 28 декабря поражение Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса признали главной сенсацией 2020 года.

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