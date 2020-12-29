Налоговая объяснила, в каких случаях предприниматели могут не пользоваться РРО

29 декабря, 2020, 17:07

Предприниматели могут не пользоваться регистраторами расчетных операций (РРО) в случае, если покупка услуги и расчет за нее происходят онлайн через платежные системы

Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы (ГНС).

"Регистраторы расчетных операций не применяются при осуществлении расчетов за услуги в случае проведения таких расчетов исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств", - говорится в сообщении.

Таким образом, если потребители заказывают услуги в интернете и рассчитываются за них через платежные системы как то Portmone, EasyPay, PayPong, Ipay.ua, City24, Приват24 и т.д., предприниматель, предоставляющий услуги не обязан использовать РРО.

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