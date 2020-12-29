Надо следить, чтоб Украина не закупила российскую вакцину, - Линчевский

29 декабря, 2020, 20:41

По словам экс-замглавы Минздрава Александра Линчевского заявления властей следует воспринимать скептически и следить, чтобы государство не закупило российскую "вакцину"

Об этом заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах Александр Линчевский рассказал в программе "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV .

По просьбе ведущего прокомментировать новость относительно закупки 16 млн доз вакцин от COVAX Украины, господин Линчевский заметил, что в первую очередь следует знать, какие именно вакцины попадут в Украине.

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"Мы не первый раз слышим заявления министра и президента. И о том, как будет 75 тыс. тестов в сутки, а сейчас их втрое меньше, и о том, как много масок, аппаратов и тестов прилетит из Китая. И этого не произошло. Первое, вакцина не должна быть российской", - прокомментировал ексчиновник.

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Он отметил, что для России вакцина от коронавируса - это прежде всего политический проект. По словам Линчевского, сейчас в РФ нет технологии и возможностей создать вакцину

"Если даже говорить о том, что россияне заявляют, то составляющие этого "Спутника", они совсем не те, что у американской вакцины", - сообщил Линчевский. Он подчеркнул, что при производстве "Спутника V" не исследовали ни безопасность вакцины для людей, ни ее эффективность.

"Надо понимать, что обещания что-то сделать и реальные цифры должны совпадать", - добавил экс-чиновник.

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