На Волыни работник предприятия убил коллегу струей воды из моющего аппарата

29 декабря, 2020, 14:50

В Гороховском районе полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 42-летнего жителя Волыни на производстве

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что тело погибшего работника, 42-летнего жителя Волыни, нашли на территории одного из предприятий в Гороховском районе.

По подозрению в совершении умышленного убийства полицейские задержали 53-летнего жителя района, рабочего предприятия.

"Следователи выяснили, что мужчина во время конфликта с погибшим направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата, которая попала в рот, что повлекло смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb