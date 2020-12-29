МЗ подписал меморандум о трансплантации костного мозга

Об этом сообщает " Укринформ ".

"Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством здравоохранения, Украинским реестром доноров костного мозга и Всеукраинской платформой донорства iDonor поможет консолидировать наши усилия для того, чтобы мы имели полную трансплантационную независимость", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В течение года принят ряд нормативных актов, регулирующих вопросы трансплантации, налажено сотрудничество с Государственной таможенной службой и Госпогранслужбой с целью быстрой транспортировки трансплант на территорию Украины.

По его словам, минимальная база доноров костного мозга, которая позволяет найти совпадение при поиске донора для пациента внутри страны, должен составлять не менее 20 тыс. человек. Через сотрудничество фонда с международными реестрами украинским пациентам будет доступна информация о потенциальных донорах костного мозга по всему миру, которых в мировом реестре примерно 38 млн человек. Он отметил, что донором костного мозга может стать любой человек в возрасте от 18 до 60 лет, для этого надо обратиться в фонд, получить набор для забора образцов эпителия, которые, в свою очередь, будут исследованы лабораторно, и по результатам информация о доноре будет внесена в мировой реестр доноров.

Также Степанов и сотрудники нескольких директоратов МЗ сдали образцы эпителия, которые будут доставлены в лабораторию в Германии и после исследования данные о них будут внесены в международный реестр доноров костного мозга.

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