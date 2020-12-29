Минобороны и ГП "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве: первый заказ - три самолета Ан-178

29 декабря, 2020, 13:59

29 декабря состоялось подписание меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием "Антонов" по строительству самолетов для нужд ВСУ

Об этом сообщает Офис президента.

На первом этапе речь идет о трех военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники.

На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что международные партнеры проявляют интерес к самолетам семейства "Ан".

"Но одновременно, и это логично, они всегда меня спрашивают и интересуются, приняты ли эти самолеты на вооружение в Украине? Именно поэтому этот шаг - дважды важен. Он укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций", - отметил Зеленский.

Он заявил, что в будущем такие заказы должны быть не сенсацией, а нормой.

Президент предложил правительству проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова".

В ГП "Антонов" назвали подписание меморандума "историческим моментом".