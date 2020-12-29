Минэкономики ожидает замедления падения ВВП Украины в октябре-декабре до 3%

29 декабря, 2020, 13:05

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает сокращения экономики Украины на 3% в октябре-декабря 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Падение в третьем квартале сохранилось на уровне 3% ВВП и ожидается 3% ВВП в четвертом квартале", - сказал Петрашко.

При этом министр добавил, что Минэкономики сохраняет апрельский прогноз падения ВВП на 4,8% по итогам года и ожидает роста экономики на 4,6% в 2021 году.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, падение ВВП Украины в третьем квартале замедлилось до 3,5% ВВП с 11,4% во втором.

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