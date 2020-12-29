Лидер боснийских сербов Додик заявил, что подаренная Лаврову икона из луганских фондов является "семейной реликвией"
Об этом рассказал представитель украинского МИД Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина ".
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Спикер украинского МИД, господин Николенко отметил, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине заявило, что икона Святого Николая якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой".
"Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его приобретения в собственность остается открытым", - подчеркнул Николенко.
Спикер подчеркнул, что МИД в сотрудничестве с министерством культуры, Офисом генпрокурора и Нацполицией принимает меры, в том числе с привлечением возможностей Интерпола, чтобы установить, как украинская икона попала в Боснию.
- Напомним, Россия уже вернула Боснии и Герцеговине старинную украинскую икону, подаренную Лаврову Додиком.
- "Возраст" скандального подарка составляет не менее 300 лет.
- Сейчас Посол Украины в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич требует передать реликвию Украине .
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