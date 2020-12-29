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Espreso.tvОбществоЛидер боснийских сербов Додик заявил, что подаренная Лаврову икона из луганских фондов является "семейной реликвией"

Лидер боснийских сербов Додик заявил, что подаренная Лаврову икона из луганских фондов является "семейной реликвией"


фото: reuters
В офисе главы Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявили, что тот подарил главе российского МИД Сергею Лаврову "семейную икону"

Об этом рассказал представитель украинского МИД Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина ".

В украинском МИД отметили, что несмотря на заявление о том, что икона, подаренная Лаврову "семейная", доказательств законного ее получения семьей Додика предоставлено не было.

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Спикер украинского МИД, господин Николенко отметил, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине заявило, что икона Святого Николая якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой".

"Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его приобретения в собственность остается открытым", - подчеркнул Николенко.

Спикер подчеркнул, что МИД в сотрудничестве с министерством культуры, Офисом генпрокурора и Нацполицией принимает меры, в том числе с привлечением возможностей Интерпола, чтобы установить, как украинская икона попала в Боснию.

  • Напомним, Россия уже вернула Боснии и Герцеговине старинную украинскую икону, подаренную Лаврову Додиком.
  • "Возраст" скандального подарка составляет не менее 300 лет.
  • Сейчас Посол Украины в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич требует передать реликвию Украине .

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