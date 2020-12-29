Лопес сбросил Ломаченко с верхушки рейтинга лучших боксеров мира

29 декабря, 2020, 15:15

Василий Ломаченко из-за поражения от Теофимо Лопеса опустился на пятую позицию в рейтинге лучших боксеров мира по версии BWAA по итогам 2020 года

Об этом сообщает официальный сайт BWAA - Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе.

Поражение от американца Теофимо Лопеса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) свергло Василия Ломаченко со второй на седьмую позицию.

Выше него в рейтинге оказался даже другой украинский боксер - Александр Усик, который завершил 2020 год на шестом месте.

Теофимо Лопес впервые появился в списке и сразу поднялся на пятое место. Возглавляет рейтинг мексиканский боксер Сауль Альварес.

Итоговые места BWAA определяются в соответствии с количеством баллов, набранных боксерами в голосовании среди членов ассоциации. За первое место дают 10 баллов, за десятое - 1 и т.д.

Рейтинг лучших боксеров мира 2020 по версии BWAA

1. Сауль Альварес (Мексика) - 172

2. Теренс Кроуфорд (США) - 153

3. Наоя Иноуэ (Япония) - 143

4. Эррол Спенс (США) - 122

5. Теофимо Лопес (США) - 81

6. Александр Усик (Украина) - 79

7. Василий Ломаченко (Украина) - 52

8. Тайсон Фьюри (Великобритания) - 49

9. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика) - 36

10. Геннадий Головкин (Казахстан). - 26

Напомним, 21 декабря журнал The Ring признал Теофимо Лопеса вместе с Тайсоном Фьюри лучшими боксерами 2020 года.

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