Лопес сбросил Ломаченко с верхушки рейтинга лучших боксеров мира
Об этом сообщает официальный сайт BWAA - Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе.
Поражение от американца Теофимо Лопеса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) свергло Василия Ломаченко со второй на седьмую позицию.
Выше него в рейтинге оказался даже другой украинский боксер - Александр Усик, который завершил 2020 год на шестом месте.
Теофимо Лопес впервые появился в списке и сразу поднялся на пятое место. Возглавляет рейтинг мексиканский боксер Сауль Альварес.
Итоговые места BWAA определяются в соответствии с количеством баллов, набранных боксерами в голосовании среди членов ассоциации. За первое место дают 10 баллов, за десятое - 1 и т.д.
Рейтинг лучших боксеров мира 2020 по версии BWAA
1. Сауль Альварес (Мексика) - 172
2. Теренс Кроуфорд (США) - 153
3. Наоя Иноуэ (Япония) - 143
4. Эррол Спенс (США) - 122
5. Теофимо Лопес (США) - 81
6. Александр Усик (Украина) - 79
7. Василий Ломаченко (Украина) - 52
8. Тайсон Фьюри (Великобритания) - 49
9. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика) - 36
10. Геннадий Головкин (Казахстан). - 26
- Напомним, 21 декабря журнал The Ring признал Теофимо Лопеса вместе с Тайсоном Фьюри лучшими боксерами 2020 года.
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