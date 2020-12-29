Лавров: в Москве обеспокоены "воинственными заявлениями украинского руководства"
Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает российское МИД .
"У нас состоялась дискуссия относительно украинского кризиса. Единственная позиция заключается в необходимости выполнять все обязательства, взятые на себя сторонами согласно Минским договоренностям. Считаем недопустимым любое поощрение агрессивных действий Украины", - говорится в сообщении.
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"В связи с этим выразили озабоченность недавними воинственными заявлениями украинского руководства", - отмечается в пресс-релизе по случаю встречи Лаврова и Чавушоглу.
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