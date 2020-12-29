Комитет Рады согласовал выделение почти 1,38 млрд грн на закупку COVID-вакцины

29 декабря, 2020, 19:04

29 декабря комитет ВР по вопросам бюджета согласовал выделение из фонда борьбы с коронавирусом 1,377 млрд грн

Об этом сообщило информационное управление аппарата Верховной Рады.

Комитет ВР поддержал постановление правительства от 23 декабря, которым предлагается увеличить расходы Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 по общему фонду на 1,7млрд грн, выделив для Минздрава дополнительно 1,377 млрд грн на закупку вакцины против COVID-19.

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В то же время сокращаются расходы, которые планировалось осуществить за счет COVID-фонда по общему фонду:

на приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах;

как помощь Фонда социального страхования для выплаты материального обеспечения и страховых выплат на безвозвратной основе;

на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий в связи с карантином.

Согласно постановлению, 3,242 млрд грн на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления карантина, выделят за счет специального фонда COVID-фонда, а не общего, как это предполагалось ранее.

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