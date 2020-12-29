Комитет Рады согласовал выделение почти 1,38 млрд грн на закупку COVID-вакцины
Об этом сообщило информационное управление аппарата Верховной Рады.
Комитет ВР поддержал постановление правительства от 23 декабря, которым предлагается увеличить расходы Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 по общему фонду на 1,7млрд грн, выделив для Минздрава дополнительно 1,377 млрд грн на закупку вакцины против COVID-19.
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В то же время сокращаются расходы, которые планировалось осуществить за счет COVID-фонда по общему фонду:
- на приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах;
- как помощь Фонда социального страхования для выплаты материального обеспечения и страховых выплат на безвозвратной основе;
- на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий в связи с карантином.
Согласно постановлению, 3,242 млрд грн на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления карантина, выделят за счет специального фонда COVID-фонда, а не общего, как это предполагалось ранее.
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