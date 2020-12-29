Компания Novavax начала третий этап испытаний вакцины от коронавируса в США

29 декабря, 2020, 11:43

Международная биотехнологическая компания Novavax объявила о начале третьей фазы испытаний препарата NVX-CoV2373, который является еще одним кандидатом на вакцину от коронавируса

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"В условиях пандемии COVID-19, что бурлит по всему миру, это испытание является очень важным шагом в создании глобального ассортимента безопасных и эффективных вакцин для защиты всего населения в мире", - заявил президент и главный исполнительный директор Novavax Стэнли Эрк.

Отмечается, что третий этап проводится при поддержке американских партнеров и правительства США под эгидой операции Warp Speed. Как ожидается, в нем примут участие 30 000 человек более чем в сотне городов США и Мексики.

К завершающей фазе испытаний приобщены, в том числе, Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, Национальный институт здоровья (NIH), специализированные учреждения Минздрава и Минобороны США.

Таким образом, Novavax стала пятой компанией, которая проводит исследования для изготовления новой вакцины на территории Соединенных Штатов.

Как известно, компании Pfizer и Moderna уже прошли соответствующие процедуры тестирования и принятия американским регулятором своих вакцин от COVID-19. Компании AstraZeneca и Johnson & Johnson третью фазу испытаний в Соединенных Штатах проводят с сентября.

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