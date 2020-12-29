Команда форума Re: Open Zakarpattia готовит книгу идей и решений для развития Закарпатья

29 декабря, 2020, 13:25

Несмотря на карантин и изменение формата события с массового на онлайн Форум Re: Open Zakarpattia, который прошел в начале ноября, охватил большую аудиторию: трансляция форума в Youtube и Facebook сейчас совокупно имеют более 120 000 просмотров

- Еще на этапе планирования проекта мы большое внимание уделили работе с медиа, потому что верим в силу коммуникаций как инструмента изменений и поддержки социальной устойчивости и взаимодействия. Отдельная цель, которую мы ставили перед собой с самого начала, - это опровержение стереотипов и дезинформации о Закарпатье и в контексте Закарпатья, в том числе касается тем сепаратизма, евроинтеграции и реформ. Ради этого мы подготовили и провели совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива большое социсследование о настроениях в Закарпатье, - объясняет директор Института Центрально Стратегии Дмитрий Тужанский, который является инициатором проведения форума Re: Open Zakarpattia. - Когда же мы оказались перед необходимостью изменить формат нашего проекта с массового события на 250 участников в течение одного дня и сделать акцент на онлайне, то конечно же важность работы с медиа еще больше выросла, и мы благодарны всем, кто помог нам распространить объективную информацию о Закарпатье. Пока же наша работа в рамках Re: Open Zakarpattia продолжается и сосредоточена на 2-х ключевых направлениях: первое - публичная коммуникации идей и предыдущих наработок форума в СМИ и среди стейкхолдеров, второй - это подготовка своеобразной книги идей и решений для развития Закарпатской области, которая по нашему замыслу могла бы стать планом действий от общественности, что нужно сделать на местном, всеукраинском и международном уровнях для развития западного региона Украины.

Эта книгаRe: Open Zakarpattia будет представлена в 2021 году и дополнительно обсуждены со всеми, кто принимает решения по развитию Закарпатья и влияет на этот процесс.

Также команда проекта начала переговоры о возможности проведения нового форума уже в 2021 году, сообщил Дмитрий Тужанский.