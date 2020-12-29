КНДР может провести испытания межконтинентальной ракеты в начале 2021 года

29 декабря, 2020, 12:58

КНДР может провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР)

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на доклад южнокорейский Институт политических исследований "Асан".

В докладе говорится, что намерение избранного президента США Джо Байдена вести переговоры с Пхеньяном по ядерной проблеме на Корейском полуострове на рабочем уровне, вместо проведения двусторонних саммитов, не подходит КНДР.

"Ранее Пхеньян провел испытания нового оружия с целью проверить реакцию Вашингтона и оказывать давление на новую американскую администрацию. Такими испытаниями Северная Корея также стремилась продемонстрировать статус "ядерной державы" и получить согласие с ним международного сообщества", - говорится в докладе.

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