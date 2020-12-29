Хакеры парализовали работу антивирусной лаборатории в Антверпене и требуют выкуп
Об этом сообщает The Brussels Times.
"Кибернетическая атака была осуществлена на Общую медицинскую лабораторию (AML) в одном из районов Антверпена. Хакеры "вывесили" на сайте лаборатории объявления с требованием выкупа, что привело к блокированию сайта. Как всегда в подобных ситуациях, нападающие требуют выкуп для того, чтобы разблокировать сайт и его базы данных", - говорится в сообщении.
На эту минуту сайт организации остается заблокированным. Подразделения кибернетической безопасности прекратили работу всей сети, к которой была подключена лаборатория, чтобы шаг за шагом выявить все инфицированные системы и принять меры противодействия.
Как отмечается, данная лаборатория является частным предприятием, которое осуществляет около 3000 тестов на коронавирус ежедневно. Это составляет около 5 процентов от всех тестов на COVID-19, которые осуществляются во всей Бельгии.
В настоящее время не удалось выяснить, была ли связана эта атака с попыткой похищения баз данных, поскольку такие попытки часто осуществляются под прикрытием кибератак с требованием выкупа.
К расследованию дела присоединились органы прокуратуры Антверпена.
Как уже сообщалось, в начале этого месяца кибернетическое нападение было совершено на Европейское Медицинское Агентство EMA, в ходе которой хакеры смогли получить доступ к данным исследований антивирусной вакцины компании Pfizer.
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