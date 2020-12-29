Хакеры парализовали работу антивирусной лаборатории в Антверпене и требуют выкуп

29 декабря, 2020, 13:19

Медицинская лаборатория в Антверпене, которая активно привлекается к мероприятиям по противодействию коронавирусу COVІD-19, подверглась кибернетической атаке, при этом хакеры, которые заблокировали сайт этого учреждения, требуют выкупа за восстановление его работы

Об этом сообщает The Brussels Times.

"Кибернетическая атака была осуществлена на Общую медицинскую лабораторию (AML) в одном из районов Антверпена. Хакеры "вывесили" на сайте лаборатории объявления с требованием выкупа, что привело к блокированию сайта. Как всегда в подобных ситуациях, нападающие требуют выкуп для того, чтобы разблокировать сайт и его базы данных", - говорится в сообщении.

На эту минуту сайт организации остается заблокированным. Подразделения кибернетической безопасности прекратили работу всей сети, к которой была подключена лаборатория, чтобы шаг за шагом выявить все инфицированные системы и принять меры противодействия.

Как отмечается, данная лаборатория является частным предприятием, которое осуществляет около 3000 тестов на коронавирус ежедневно. Это составляет около 5 процентов от всех тестов на COVID-19, которые осуществляются во всей Бельгии.

В настоящее время не удалось выяснить, была ли связана эта атака с попыткой похищения баз данных, поскольку такие попытки часто осуществляются под прикрытием кибератак с требованием выкупа.

К расследованию дела присоединились органы прокуратуры Антверпена.

Как уже сообщалось, в начале этого месяца кибернетическое нападение было совершено на Европейское Медицинское Агентство EMA, в ходе которой хакеры смогли получить доступ к данным исследований антивирусной вакцины компании Pfizer.

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