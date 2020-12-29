Карантин во время новогодних выходных: в Латвии вводят комендантский час

Об этом сообщает Delfi.

Премьер министр Кришьянис Кариньш заявил, что в Латвии за последнюю неделю ежедневно от коронавируса умирает в среднем 17 человек, и это "нужно остановить".

Режим чрезвычайного положения продлен до 7 февраля.

Комендантский час будет действовать с четверга, 31 декабря до понедельника, 4 января и с пятницы, 8 по воскресенье, 10 января с 22:00 до 5:00.

Глава Госполиции Арманд Рукс объяснил, что каждый случай нарушения комендантского часа будет рассматриваться индивидуально. Если человек вышел в круглосуточную аптеку за лекарствами - "это совсем другая ситуация, чем если ночью кто-то пьяный будет ходить по городу и веселиться".

Тех, кто сможет объяснить, по какой уважительной причине он вышел на улицу, могут и не оштрафовать.

До 17 января продолжается ограничение плановых медицинских услуг. Помогать контролировать соблюдение комендантского часа будет армия. Планируется привлечь несколько сотен военных.

30 декабря будет еще одно заседание Кабмина, где новые ограничения будут приняты в окончательной редакции. Будет обсуждаться, в частности, то, что будет со школами и до какого числа будет запрещено предоставление косметических и других услуг.