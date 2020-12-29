Государство отдало строительство мемориала в Бабьем Яру в частные руки, не учитывая мнения украинцев, - Панич

Об этом заявил философ, переводчик и общественный деятель Алексей Панич в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.TV .

"Вопросом строительства мемориала в Бабьем Яру государство не занималась много лет. Сначала не было качественных проектов строительства. Затем, когда появились хорошие проекты наших украинских специалистов, у государства просто не хватило денег. Хотя на самом деле больших вложений такое строительство не требовало. Именно после этого появился частный инвестор с проектом и, конечно же, с деньгами. Но за этим инвестором стоят российские интересы и интересы деятелей из других государств, например, из того же Израиля, которые не совпадают с интересами украинского народа. Так что теперь мы имеем строительство мемориала в Бабьем Яру на средства иностранных инвесторов. Которые используют это в своих личных целях. На сегодняшний день там уже активно ведутся работы. Работает экскаватор и раскапывается православное кладбище", - прокомментировал ситуацию Панич.

Он также добавил, что Кремль может использовать эту ситуацию, чтобы дискредитировать украинский народ на международной арене.

"Этого нельзя было допускать. Ведь Кремлю не нужна там синагога, а тем более православная церковь. Им нужен конфликт, который смог бы дискредитировать украинцев как нелепую нацию, а еще, если повезет, антисемитскую нацию. Ибо, поверьте, российское информационное пространство взорвется от новостей о том, что в Бабьем Яру мы запрещаем строить синагогу", - добавил философ.

Напомним, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" объявил о строительстве синагоги на территории заповедника

Украинское еврейство выступило против российского проекта памяти жертв Бабьего Яра.

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