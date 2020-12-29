Финансировали "ДНР": СБУ блокировала поставку лекарств на оккупированные территории

29 декабря, 2020, 16:04

Служба безопасности блокировала финансирование террористической организации "ДНР" через поставки фармацевтической продукции в ОРДО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины блокировала финансирования террористической организации "ДНР" из-за масштабных незаконных поставок фармацевтической продукции на временно оккупированных территориях.

Поставки заказывали "должностные лица" и связанные с ними коммерсанты из "ДНР".

"Организаторы регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечают правоохранители, с территории РФ лекарственные средства через временно неподконтрольные украинской власти пограничные пункты перевозили в адрес донецких коммерсантов. По предварительным данным, в 2020 году фигуранты осуществили поставки лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн грн.

Оперативники установили, что, получив продукцию, дельцы участвовали и выигрывали тендеры, объявленные так называемым Министерством здравоохранения ДНР. СБУ установила факты уплаты ими "налогов и сборов" в бюджет террористической организации.

Так, правоохранители задержали в пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине грузовик с фармацевтической продукцией почти на 3 млн грн. В ходе обысков по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве изъята компьютерная техника, документы и печати, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам, предусмотренном ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет.

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Фото: ssu.gov.ua

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