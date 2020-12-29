Футболист "Динамо" показал фото новорожденного первенца

29 декабря, 2020, 13:40

Вингер киевского "Динамо" Карлос Де Пена впервые стал отцом

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram де Пена.

28-летний Де Пена уже успел поделиться фотографией новорожденного сына. Ребенка назвали Хуан Крус.

"То, что ты заставила меня пережить вчера, было чем-то нереальным. Как приятно было видеть, как ты переживаешь каждую стадию беременности с силой и желанием, что вкладываешь во все. Спасибо за эти 9 месяцев. Пришло время, когда нас трое, давайте наслаждаться на этот раз ", - написал уругваец под фото.

В текущем сезоне Карлос Де Пена провел за "Динамо" 19 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.