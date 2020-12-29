Ежесуточно сбывали около 50 тыс. доз: полиция ликвидировала более сотни интернет-магазинов по продаже наркотиков

29 декабря, 2020, 18:50

Правоохранители ликвидировали более сотни интернет-магазинов по продаже наркотиков через которые ежесуточно сбывали около 50 тыс. доз

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Нацполиция провела масштабную спецоперацию по ликвидации более 100 интернет-магазинов по продаже наркотиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели сотрудники полиции перекрыли два международных канала поступления наркотиков в Украину и прекратили деятельность трех мощных нарколабораторий.

"Был проведен тщательный анализ каналов сбыта наркотиков через Интернет, в частности в закрытой части - "DarkNet", - говорится в сообщении.

Полицейские установили владельцев более 100 интернет-ресурсов, которые были связаны между собой. Они были "постоянными клиентами" трех оптовиков, один из которых находился в топе рейтинга "DarkNet".

"Таким образом правоохранители не дали попасть на черный рынок более 20 кг Альфа PVP, около 8 кг амфетамина, более 4 кг каннабиса, около тысячи таблеток "экстази", - отметили в Нацполции.

Сообщается, что в целом - это более 120 тыс. доз наркотика. Из незаконного оборота изъято 200 литров психотропа в жидком виде, растения конопли и 110 литров прекурсоров, используемых для изготовления психотропных веществ.

Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около $50 млн грн.

Кроме того, правоохранители изъяли $113 тыс., 158 тыс. грн, оружие, гаджеты, черновые записи, а также шесть автомобилей.

Следствие уже установило 50 человек, связанных с деятельностью ликвидированных наркомагазинив.

"Сейчас тринадцати из них уже сообщено о подозрении, десяти суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере от 143 тыс. грн до 2,1 млн грн, еще трем - домашний арест", - заявили в полиции.

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