Экс-тренер "Карпат" возглавит команду из чемпионата Англии
Об этом сообщает talkSPORT .
"Шеффилд Уэнсдей", который выступает во втором английском дивизионе, объявил об увольнении Тони Пьюллиса. 62-летний тренер отправлен в отставку из-за неудачных результатов команды, которая занимает предпоследнее место в турнирной таблице Чемпионшипа.
По информации источника, "Шеффилд Уэнсдей" уже возглавил португалец Жозе Мораиш, который ранее был помощником Жозе Моуринью. Португальские тренеры работали вместе в "Интере".
Украинским болельщикам Мораиш известен благодаря работе в львовских "Карпатах". В 2018 году португалец тренировал команду в течение 12 матчей, выиграв только 3 игры.
- В декабре 2019 Жозе Мораиш стал лучшим тренером года в Южной Корее.
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