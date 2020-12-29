Экс-тренер "Карпат" возглавит команду из чемпионата Англии

29 декабря, 2020, 18:13

Экс-тренер львовских "Карпат" Жозе Мораиш возглавит английский "Шеффилд Уэнсдей"

Об этом сообщает talkSPORT .

"Шеффилд Уэнсдей", который выступает во втором английском дивизионе, объявил об увольнении Тони Пьюллиса. 62-летний тренер отправлен в отставку из-за неудачных результатов команды, которая занимает предпоследнее место в турнирной таблице Чемпионшипа.

По информации источника, "Шеффилд Уэнсдей" уже возглавил португалец Жозе Мораиш, который ранее был помощником Жозе Моуринью. Португальские тренеры работали вместе в "Интере".

Украинским болельщикам Мораиш известен благодаря работе в львовских "Карпатах". В 2018 году португалец тренировал команду в течение 12 матчей, выиграв только 3 игры.

В декабре 2019 Жозе Мораиш стал лучшим тренером года в Южной Корее.