Экс-тренер "Барселоны" заявил о желании вернуться в клуб

29 декабря, 2020, 14:42

Экс-тренер "Барселоны" Кике Сетьен признался, что согласился бы вернуться в испанский клуб

Об этом сообщает Marca.

По словам Сетьена, если бы боссы "Барселоны" позвали его вернуться в клуб, то он бы согласился.

"Я уже преодолел ту грусть, который чувствовал из-за того, что произошло в "Барселоне". Но этот случай нужно воспринимать просто как часть работы. Это был невероятный опыт. Мы действительно смогли добиться того, чего хотели. Когда мы пришли, все было очень сложно. Конечно, я бы согласился вернуться в "Барсу". И я никогда не пожалею, что пошел туда. Нисколько ", - сказал Сетьен.

62-летний Кике Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2020 года. Под его руководством команда провела 25 матчей, одержала 16 побед, 4 ничьи и 5 раз проиграли.

В прошлом сезоне "Барса" заняла второе место в чемпионате Испании. В 1/4 финала Лиги чемпионов команда Кике Сетьена позорно проиграла мюнхенской "Баварии" со счетом 2: 8.

17 августа "Барселона" расторгла контракт с главным тренером Кике Сетьеном.