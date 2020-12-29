29 декабря, 2020, 11:16

Бывший глава Государственной фискальной службы (ГФС) Денис Гутенко объяснил установление себе 1000% надбавки к зарплате

Об этом Гутенко написал в Facebook.

"Придя на работу в ГФС, сразу (до выплат) спросили у вышестоящей организации, Минфина, о согласовании надбавки. Минфин в лице министра ответил, что их согласования не требуется. И написал, как нужно делать. ГФС так и делал", - написал Гутенко.

По его словам, таким образом зарплата выплачивалась всем руководителям в статусе исполняющего обязанности.

"Все дело в том, что я был исполняющим обязанности. И это проблема, если не для всех, то для многих госслужащих с таким статусом. Я здесь ничего нового не придумал. Так всем выплачивается. И раньше выплачивалось. Выплачивается таким способом всем, а проблемы только у меня ", - подчеркнул экс-глава ГФС.

Он напомнил, что претензия, изложенная в подозрении - выплаченная надбавка в размере 327 862 грн 56 коп. за семь месяцев работы, или 46 837 грн 51 коп в месяц.

"Ответ по существу: не брал ни у кого и, соответственно, ни с кем не делился. Увольнял тех, кого надо было уволить, несмотря на звонки. Не назначал тех, за кого просили, но которых рука не поднималась назначить. Ответ по форме: получал официальную зарплату. И только ее. Незаурядный случай на этой должности ", - подчеркнул Гутенко.

Кроме того, Гутенко отметил, что как глава ГФС он получал меньше, чем когда работал директором департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, со всеми надбавками премиями и компенсациями неиспользованного отпуска, в 2018 году, работая в Минэкономики, Гутенко получил 900 779 грн, а за январь-апрель 2019 - 624 823 грн. В должности и.о. главы ГФС в июле-декабря 2019 году он получил 314 808 грн, а за январь-июнь 2020 - 375 269 грн.

"Что касается именно одной из премий, проценты по которой ГБР и ГПУ повесили в заголовок новости (напомню, до размера они претензий не имеют). В этот период происходило разделение ГФС на ГНС, Таможню и Налоговую милицию. Деньги ГФС на ГНС были переброшены ранее , чем по факту люди переходили в новую структуру. Поэтому в ГФС периодически не было денег на выплату зарплаты. В какие-то месяцы прибавка была, в какие-то нет. Это зависело от финансирования Минфином. Поэтому в тот месяц пришло финансирование и была выплачена зарплата персонала за несколько месяцев путем повышения надбавки в одном месяце ", - пояснил Гутенко.

При этом, по его словам, выплата надбавок на госслужбе в центральных органах власти может идти в сотнях процентов к окладу.

"А у меня до этого же эти сотни применялись к окладу за моей основной должности - директора департамента. Отсюда и такая цифра", - отметил Гутенко.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении прежнему и. о. руководителя Государственной фискальной службы в превышении служебных полномочий, в результате которых государство получило 300 тыс. грн убытков.

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