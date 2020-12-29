Единственному украинскому чемпиону мира по боксу бросили вызов

29 декабря, 2020, 16:42

Панамец Луис Консепсьон бросил вызов украинскому боксеру Артему Далакяну

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Консепсьона, он хочет провести бой против Далакяна в следующем году.

"Хорошо, что бокс возвращается. Хочу в следующем году провести бой с Далакяном и забрать титул WBA", - сказал Консепсьон.

В феврале Артем Далакян провел свой последний бой. Поединок состоялся в Киеве, украинец по очкам победил Хосбера Переса и в четвертый раз защитил титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,9 кг).

Далакян является единственным украинском, владеющий титулом чемпиона мира.

Напомним, 8 февраля в Киеве Артем Далакян в бою за титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе победил венесуэльца Хосбера Переса.

9 февраля стало известно, что Далакян победил Переса со сломанной рукой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb