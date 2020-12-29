Додон заявил, что готов сделать прививку от коронавируса только российской вакциной

29 декабря, 2020, 14:32

Бывший президент Молдовы Игорь Додон, известный своей прокремлевской позицией, заявил, что готов сделать прививку от коронавируса только российской вакциной "Спутник V"

Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС.

"У нас вакцины в Молдове еще нет. Я, конечно, готов вакцинироваться, но я неоднократно говорил, что только российской вакциной. Не верю я этим западным аналогам, которые быстренько сделали, чтобы показать, что не только российская вакцина есть, но есть и у них", - сказал Додон.

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