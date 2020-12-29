Через КПВВ "Станица Луганская" украинец незаконно пытался пронести более $150 тысяч
Об этом сообщает ГПСУ.
В пресс-службе отметили, что всего за прошедшие сутки пограничники Луганского и Донецкого отрядов, выполняющие задачи в составе Объединенных сил, совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы (ГФС), пресекли четыре попытки незаконного перемещения валюты, украшений и предметов, которые, скорее всего, имеют культурно-историческую ценность.
Так, на КПВВ "Новотроицкое" работники Госпогранслужбы задержали женщину, которая перевозила около 400 ювелирных изделий на сумму 740 тыс. грн. Кроме украшений, у нее обнаружили пять банковских ключей.
Через КППВ "Новотроицкое" водитель автомобиля "Рено", который с временно оккупированной части Донецкой области ехал в Мариуполь, пытался провезти четыре картины и 17 коллекционных монет. Валюту, украшения, картины и монеты изъяли сотрудники ГФС.
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