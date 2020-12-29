Через КПВВ "Станица Луганская" украинец незаконно пытался пронести более $150 тысяч

Об этом сообщает ГПСУ.

"$150 тыс. (больше 4,2 млн грн) пытался незаконно переместить через КПВВ "Станица Луганская" гражданин Украины в 1967 года рождения. Мужчина шел с временно оккупированной территории и большую часть скрытой валюты перемещал в чемодане. Еще $2,7 тыс. (это количество также превышает разрешенное), обнаружили у другого человека, который через КПВВ "Станица Луганская" шел на подконтрольную украинской власти территорию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего за прошедшие сутки пограничники Луганского и Донецкого отрядов, выполняющие задачи в составе Объединенных сил, совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы (ГФС), пресекли четыре попытки незаконного перемещения валюты, украшений и предметов, которые, скорее всего, имеют культурно-историческую ценность.

Так, на КПВВ "Новотроицкое" работники Госпогранслужбы задержали женщину, которая перевозила около 400 ювелирных изделий на сумму 740 тыс. грн. Кроме украшений, у нее обнаружили пять банковских ключей.

Через КППВ "Новотроицкое" водитель автомобиля "Рено", который с временно оккупированной части Донецкой области ехал в Мариуполь, пытался провезти четыре картины и 17 коллекционных монет. Валюту, украшения, картины и монеты изъяли сотрудники ГФС.

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