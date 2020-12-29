Байден заявил о пересмотре приоритетов в обороне США из-за угрозы со стороны России и Китая

29 декабря, 2020, 10:42

Приоритеты национальной безопасности и обороны США требуют модернизации из-за вызовов со стороны России и Китая, отметил избранный американский президент Джо Байден

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с представителями спецслужб и Минобороны, посвященной вопросам национальной безопасности

"Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, а также о реформах, которые мы должны проводить, чтобы мы оказались в наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам", - сказал он на брифинге.

Байден отметил, что это включает модернизацию приоритетов в сфере обороны.

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Он также вспомнил последнюю кибератаку на правительственные учреждения США.

Мы продолжаем узнавать о масштабах хакерского взлома SolarWinds, а также о уязвимых местах, которые были обнаружены. Как я уже говорил на прошлой неделе, это нападение представляет серьезный вызов для нашей национальной безопасности", - указал Байден.

Он отметил необходимость "уменьшить разрыв" между имеющимися возможностями киберзащиты и тем, чего необходимо достичь - чтобы в будущем лучше выявлять такие вмешательства и реагировать на них.

"Мы должны уметь воплощать инновации и переосмысливать свою защиту от все больших угроз в новых сферах, таких как киберпространство", - отметил избранный президент США.

Как сообщалось, правительственные структуры США и американские компании в последние месяцы подверглись длительной системной атаке хакеров, которых связывают с российскими спецслужбами. В частности, известно, что хакеры проводили операцию с марта с использованием уязвимых мест в программном обеспечении SolarWinds.

От взлома пострадали Госдепартамент, Пентагон, минфин и Минэнергетики США, Национальное управление ядерной безопасности, другие ведомства, а также большое количество американских компаний.

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