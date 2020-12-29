Аваков презентовал свою книгу о событиях в Харькове весной 2014 года

Об этом сам министр сообщил в Facebook.

"Книга писалась долго и трудно, потому что я хотел не просто рассказать историю первой победы в гибридной войне, не только передать настроение, нерв тех месяцев, дней и часов, но и осмыслить события в Харькове в контексте общей ситуации в стране, проанализировать сложные внешние и внутриполитические процессы в Украине и вокруг нее", - написал Аваков.

Он добавил, что в книге есть документы, подтверждающие вмешательство российских спецслужб.

"А еще в книге много документов - от публикаций СМИ до уникальных материалов разведки и аудиозаписей переговоров сепаратистов, полученных в рамках оперативных мероприятий - на их публикацию я получил специальное разрешение следствия. Эти документы шокируют своим цинизмом и бесчеловечностью, но я уверен, что они должны быть опубликованы и прочитаны - как неопровержимое документальное свидетельство того, что захват Украины был заранее подготовленным и спланированным, сепаратистские группы были организованы и вооружены, а "ихтамнеты" четко координировались российскими спецслужбами", - отметил глава МВД.

По его словам, в книге впервые публикуется план захвата Харькова и области - электронная переписка кураторов "русской весны"

"28 страниц по всей форме военной стратегии: захват систем коммуникаций, узлов связи, стратегических объектов инфраструктуры, СМИ, физическое уничтожение представителей власти, военных и журналистов, информационная кампания и пропаганда, привлечение коллаборационистов, и в итоге - создание "ХНР". Этот документ фактически явка с повинной и исчерпывающее доказательство российской военной агрессии. Но Харьков - выстоял!" - рассказал автор книги.

Глава МВД рассказал о том, как удалось отстоять Харьков.

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