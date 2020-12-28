Жители оккупированного Крыма начали флешмоб в поддержку политзаключенных по "делу Хизб ут-Тахрир"

28 декабря, 2020, 08:55

Родные политзаключенных так называемой белогорской группы "дела Хизб ут-Тахрир" начали в оккупированном Крыму флешмоб, чтобы поддержать заключенных

Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.

Люди публикуют в соцсетях фотографии со словами поддержки Энверу и Ризи Омерова, а также Айдеру Джаппарову Они требуют освободить заключенных в зале суда.

23 декабря во время суда оккупанты потребовали фигурантам Белогорской группы "дела Хизб ут-Тахрир" огромные сроки заключения. В частности, 59-летнему Энверу Омерова грозит 19 лет заключения. Его сыну Ризи Омерову - 13 лет. Айдеру Джаппарову - 18 лет.