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Espreso.tvОбществоЖелезняка избрали главой фракции "Голос"

Железняка избрали главой фракции "Голос"

Ярослава Железняка избрали главой парламентской фракции "Голос", Костенко - заместителем

Об этом Железняк написал в своем Telegram-канале.

"Только что коллеги из "Голоса" выбрали меня новым головой нашей фракции, а Романа Костенко  - заместителем. Теперь в следующем году планирую работать так, чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории Верховной Рады, но и самым эффективным для нашей команды", - написал Железняк.

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