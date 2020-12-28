Железняка избрали главой фракции "Голос"

28 декабря, 2020, 21:41

Об этом Железняк написал в своем Telegram-канале.

"Только что коллеги из "Голоса" выбрали меня новым головой нашей фракции, а Романа Костенко - заместителем. Теперь в следующем году планирую работать так, чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории Верховной Рады, но и самым эффективным для нашей команды", - написал Железняк.