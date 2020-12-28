Зеленский в январе внесет в Раду законопроект о лишении свободы за нарушение антикоррупционного законодательства, - Ермак

28 декабря, 2020, 15:55

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства президент подаст в январе 2021 года. Этот законопроект будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее", - цитирует агентство слова Ермака.