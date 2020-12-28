Зеленский в январе внесет в Раду законопроект о лишении свободы за нарушение антикоррупционного законодательства, - Ермак
28 декабря, 2020, 15:55
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства, в январе 2021 года
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства президент подаст в январе 2021 года. Этот законопроект будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее", - цитирует агентство слова Ермака.
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