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Espreso.tvЭкономикаЗеленский в январе внесет в Раду законопроект о лишении свободы за нарушение антикоррупционного законодательства, - Ермак

Зеленский в январе внесет в Раду законопроект о лишении свободы за нарушение антикоррупционного законодательства, - Ермак


фото: reuters
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства, в январе 2021 года

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства президент подаст в январе 2021 года. Этот законопроект будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее", - цитирует агентство слова Ермака.

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