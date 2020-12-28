Закон о теробороне позволит новое формирование, отдельное от ВСУ, - Кривонос

28 декабря, 2020, 16:12

Главной целью законопроекта о территориальной обороне является выведение этого рода войск из состава Вооруженных Сил в отдельное воинское формирование

Об этом сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина.

"У нас территориальная оборона пока - как Вавилонская башня. Все о ней говорят не один год, но все говорят на разных языках, хотят построить, не понимая простых вещей. Законопроект о территориальной обороне расставит все отношения, начиная от президента Украины и заканчивая последним гражданином Украины", - сказал Кривонос.

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Он добавил, что законопроект предусматривает вывод войск территориальной обороны из состава ВСУ в отдельное воинское формирование.

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При этом численность войск будет утверждать Верховная Рада и вводится вид службы - территориальная военная служба.