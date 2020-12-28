Из бюджета-2021 на Медсилы ВСУ планируют выделить около 870 млн грн, - АрмияInform

28 декабря, 2020, 13:29

В следующем году военные медицинские силы из бюджета, выделенного на оборону, получат около 870 млн грн

Об этом сообщает АрмияInform.

"На следующий год на нужды командования Медицинских сил ВСУ планируется выделить около 870 млн грн., Из них 230 ммлн грн - именно на закупку новейшего оборудования и изделий медицинского назначения", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

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